Hannover - Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor den Folgen eines ausufernden Handelskrieges, so Dr. Stefan Grosse von der Nord LB.Im Economic Bulletin von heute habe die Notenbank die Konsequenzen des potenziell zunehmenden Protektionismus ausgeführt und damit in dieselbe Bresche geschlagen wie zuletzt Benoît Coeuré am 6. April.

