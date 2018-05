Die Zukunft von Android und Google News, künstliche Intelligenz und Konkurrenz für WhatsApp - die Entwicklerkonferenz verspricht spannende Themen.

Die großen Tech-Konzerne geben auf ihren jährlichen Entwicklerkonferenzen einen Ausblick auf zukünftige Produkte und nutzen sie zugleich auch für die Vorstellung größerer Strategie-Visionen. Kurz nach Facebook und wenige Woche vor Apple lädt Google ab Dienstag Software-Entwickler und Partner in die Nähe seiner Zentrale nach Mountain View. Ein Überblick über mögliche Themen.

Android

Ein zentrales Thema bei den I/O-Konferenzen ist traditionell die Zukunft des meistgenutzten Smartphone-Betriebssystems. Google benennt die Versionen stets in alphabetischer Reihenfolge nach verschiedenen Süßigkeiten. Dieses Jahr steht Android P an, den genauen Namen kennt man noch nicht. Aktuell ist "Oreo" an der Reihe.

Aus einer ersten Vorschau ist bereits seit März bekannt, dass Android P unter anderem Unterstützung für Aussparungen am oberen Display-Rand von Smartphones (Notch) bekommen wird, wie etwa bei Apples iPhone X. Ohne diese Unterstützung müssten Entwickler Sorge haben, dass wichtige Informationen ihrer Anwendungen durch solche Aussparungen verdeckt werden.

Bereits auf dem Mobile World Congress im Februar war zu sehen, dass viele Anbieter von Android-Smartphones Apple folgten und das Design-Element kopierten, ohne die Anzeige-Elemente entsprechend anzupassen. Dadurch wurden Text und Symbole zum Teil von dem schwarzen Streifen verschluckt und unlesbar.

Eine zentrale Frage ist nach wie vor, wie Google dafür sorgen kann, dass die aktuellste Version von Android schneller zu den Nutzern kommt. Das "Oreo"-System aus dem vergangenen Jahr ist aktuell nur auf 4,6 Prozent aller Android-Geräte installiert. Meistbenutzte Version ist mit rund 31 Prozent der Vorgänger "Nougat". Ein Grund für die langsame Verbreitung ist die technische Vielfalt der Android-Geräte verschiedener Hersteller und deren Update-Politik.

Google News

Google plant Gerüchten zufolge eine Neugestaltung seines Nachrichtenangebotes Google News. Demnach soll der Service künftig auch Elemente der Zeitschriften-App Play Kiosk und von Youtube enthalten. Play Kiosk könnte nach der Vorstellung des neuen Google News eingestellt werden, sollten die Funktionen tatsächlich in die neue App überführt werden.

Google News soll zudem durch die Implementierung ...

