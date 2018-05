New York - Die Angst vor Angebotsengpässen hat die Rohölpreise am Montag auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren getrieben. Am Markt wurde vor allem auf die anstehende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zu den Sanktionen gegenüber Iran verwiesen. Sollte Trump aus dem Abkommen mit Iran über dessen Atomprogramm aussteigen, drohen abermalige Sanktionen gegen das ölreiche Land. Hinzu kommen Förderausfälle in dem Krisenland Venezuela.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Montag bis zu 75,89 US-Dollar. Für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni musste bis zu 70,69 Dollar gezahlt werden. Das waren die jeweils höchsten Stände seit November 2014 und jeweils etwa ein Dollar mehr als am Freitag. Gegen Mittag kostete Rohöl nur etwas weniger als in der Spitze. In Deutschland stiegen auch die Heizölpreise ...

