Mit leichten Aufschlägen werden die Aktien an der Wall Street zum Start am Montag erwartet, nachdem der Markt am Freitag kräftig aufwärts gelaufen war. Teilnehmer sagen indes, es gebe aktuell gute Gründe für Bewegung in beide Richtungen. "Der Markt ist gefangen zwischen guten wirtschaftlichen Fundamentaldaten und der geopolitischen Unsicherheit", sagt Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer bei BNP Paribas Fortis. Es werde wohl nicht mehr lange dauern, bis sich der Markt deutlicher in eine der beiden Richtungen bewege. Nachdem die Berichtssaison nun zu Ende gegangen sei, könne möglicherweise die Politik wieder stärker in den Fokus geraten. Aktuell stehen vor allem die Verhandlungen zwischen den USA und China im Blick, die über das Wochenende keinen entscheidenden Fortschritt im Handelskonflikt erbracht haben.

Bei den Einzelwerten könnten Wells Fargo im Blick der Anleger stehen. Der Finanzkonzern hatte nach Handelsende an der Wall Street mitgeteilt, gegen Zahlung von 480 Millionen Dollar eine vorläufige Einigung zur Beilegung einer Betrugsklage getroffen zu haben. Dabei ging es um eine Sammelklage vor einem Bundesgericht in Nordkalifornien. Der europäische Vermögensverwalter Union Investment und der vom Gericht bestimmte Klageführer warfen Wells Fargo vor, falsche Angaben gemacht und damit den Aktienkurs von Wells Fargo "künstlich aufgebläht" zu haben von Februar 2014 bis September 2016. Die Anleger sind offenbar erleichtert, dass die Angelegenheit vom Tisch ist, für die Aktie geht es vorbörslich 1,3 Prozent nach oben.

International Flavors & Fragrances sausen um gut 7 Prozent nach unten. Der Konzern teilte mit, dass er eine Vereinbarung zur Übernahme von Frutarom Industries geschlossen habe. Die Transaktion wird in Bargeld und Aktien bezahlt und beläuft sich auf etwa 7,1 Milliarden Dollar, eingeschlossen ist die Übernahme von Schulden.

Derweil hat Mondelez International eine neue Marke in sein Portfolio aufgenommen. Der Gebäckwaren-Hersteller Tate's Bake Shop wurde für rund 500 Millionen Dollar übernommen. Mondelez steigen um 1,5 Prozent.

