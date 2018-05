BERLIN (Dow Jones)--Der Automobilhersteller Daimler unterstützt auch in diesem Jahr wieder Parteien durch Geldspenden. Wie in den vergangenen Jahren erhalten CDU und SPD jeweils 100.000 Euro. Das teilte der Konzern mit. An die Grünen, CSU und FDP gehen demnach je 40.000 Euro. AfD und Linke bekommen keine Unterstützung.

Das habe der Vorstand beschlossen. Daimler spendet nach eigenen Angaben hierzulande seit mehr als zwei Jahrzehnten an politische Parteien.

May 07, 2018 06:31 ET (10:31 GMT)

