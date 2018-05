Hannover - An den Ölmärkten steigt die Nervosität in Bezug auf den Atomdeal mit dem Iran, so Dr. Stefan Grosse von der Nord LB. Die Verlängerung dessen stehe am 12. Mai, also am kommenden Wochenende an. Obwohl viele Nationen versuchen würden, die USA dazu zu bewegen, die Vereinbarung zu verlängern, sei die Wahrscheinlichkeit leider über 50%, dass Donald Trump dies nicht vorhabe.

