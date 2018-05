Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Generali nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Trotz der besser als erwarteten Resultate des italienischen Versicherers habe er nur moderate Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Montag vorliegenden Studie. Wettbewerber böten weiterhin mehr Potenzial./gl/la Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-05-07/13:07

ISIN: IT0000062072