BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am 18. Mai nach Sotschi, um Gespräche mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu führen. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bestätigte die Reise, für die vorher in russischen Berichten bereits der Freitag kommender Woche als Datum genannt worden war. Demmer erklärte auf einer Pressekonferenz in Berlin, "dass ich die Reise bestätigen kann". Zu Details äußere man sich später. Putin ist am Montag für seine vierte Amtszeit als Präsident vereidigt worden. Die deutsch-russischen Beziehungen sind derzeit angespannt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/bam

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2018 06:39 ET (10:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.