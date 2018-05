Hassmails gehören für viel Journalisten zum Alltag. "Spiegel"-Korrespondent Hasnain Kazim macht vor, wie man diesen ehrlich und geistreich begegnet.

An Humor fehlt es Hasnain Kazim nicht. Als in Österreich zu Jahresbeginn die rechtspopulistische Regierungspartei FPÖ wegen eines Liederbuches mit Nazi-Texten der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt in Kritik geriet - schließlich war der damalige niederösterreichische FPÖ-Spitzenkandidat Mitglied der deutschennationalen Verbindung - reagierte der in Wien ansässige "Spiegel"-Korrespondent auf seine ganz eigene Weise.

Der 43-Jährige kündigte auf seiner Facebook-Seite an: "Ich gründe heute die Burschenschaft Pakistania zu Wien. Natürlich ist das eine schlagende Burschenschaft. Unsere Waffe ist der Punschkrapfen. Wir bewerfen uns damit aus fünf Meter Entfernung. Ohne Gesichtsschutz! Ziel ist es, dem Gegner das Ding so heftig an die Schläfe zu ballern, dass er eine Narbe davonträgt und sein Leben lang beknackt aussieht." Die Reaktionen rechter Burschenschafter ließen nicht lang auf sich warten.

Dieser pointierte Dialog wäre im digitalen Orkus gelandet, hätte Kazim nicht in seinem Buch "Post von Karlheinz - Wütende Mails von richtigen Deutschen - und was ich ihnen antworte" (270 Seiten, Penguin Verlag, 10 Euro) dokumentiert.

Der Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer, der im norddeutschen Hollern-Twielenfleth aufwuchs und seit 2016 von Wien aus berichtet, gewährt einen Einblick in den Medienalltag eines Korrespondenten "mit Migrationshintergrund", ...

