Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag wenig Regung gezeigt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future lag am Mittag bei 159,19 Punkten und damit auf dem gleichen Niveau wie vor dem Wochenende. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,53 Prozent. Auch in anderen Euroländern fiel der Handel am Rentenmarkt ruhig aus.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland machten sich am Anleihemarkt kaum bemerkbar. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind die Industrieaufträge im März zum dritten Mal in Folge gefallen. Die Entwicklung ist Spiegelbild eines generell schwächeren Wirtschaftswachstums im ersten Quartal, und zwar nicht nur in Deutschland: Die Eurozone war in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich schwächer gewachsen als in den Quartalen zuvor.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und zahlreichen anderen Ländern lastet weiter auf der Investorenstimmung im Euroraum. Wie das Marktforschungsinstitut Sentix mitteilte, ging der von den Unternehmen erhobene Konjunkturindex im Mai den vierten Monat in Folge zurück. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen der Befragten fallen etwas ungünstiger aus als im Vormonat.

Im weiteren Tagesverlauf stehen datenseitig keine großen Höhepunkte an. In den USA melden sich jedoch einige Notenbanker öffentlich zu Wort./tos/jsl/jha/

