Berlin (ots) - Bis Mittwoch diskutieren in Berlin über 350 Referent*innen mit tausenden weiterer Fachleute die Energie- und Klimawende in Deutschland, auch die neue Bundesumweltministerin Svenja SCHULZE ist dabei. Hauptveranstalter Jürgen PÖSCHK und Umwelt-Staatssekretär Stefan TIDOW haben die Energietage heute Morgen feierlich eröffnet.



Die Energietage 2018 sind die erste Großveranstaltung der neuen Legislaturperiode, in der die zentralen energie- und klimapolitischen Weichenstellungen der nächsten Jahre von verantwortlichen Personen öffentlich und umfassend diskutiert werden. Mitveranstaltet werden die Energietage 2018 unter anderem von den Bundesministerien für Wirtschaft und Energie (BMWi) sowie Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). Daneben treten Bundes- und Dachverbände wie GdW oder BDI, zentrale Branchenverbände wie der bdew, der BDH, ZIA, VKU oder der Bundesverband Windenergie, aber auch Umweltorganisationen wie der BUND Deutschland oder die Deutschen Umwelthilfe auf. Hinzu kommen zahlreiche Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer-Institut, die Denkschmiede Agora Energiewende oder das Öko-Institut, aber auch zahlreiche Unternehmen und Energiedienstleister. Gemeinsam decken diese Institutionen in rund 60 Einzelveranstaltungen das gesamte Themen- und Meinungsspektrum der Energiewende ab.



In diesem Jahr werden auf den Energietagen außerdem gleich drei Preise verliehen: Neben dem durch Bundesumweltministerin Svenja SCHULZE verliehenen Deutschen Kältepreis des BMU können sich TGA-Unternehmen über den Deutschen TGA-Award freuen. Das Bündnis Berliner KlimaSchutzPartner aus der Berliner Wirtschaft unter Federführung der IHK Berlin verleiht außerdem die gleichnamige Auszeichnung.



Fachmesse und Rahmenprogramm



Begleitet werden die Energietage durch die Fachmesse Energie-Impulse, auf der zahlreiche Institutionen ihre Dienstleistungen, Produkte und Innovationen vorstellen und zu Gesprächen zwischen den Veranstaltungen einladen. Hinzu kommt ein umfassendes Rahmenprogramm.



