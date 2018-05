Fundamental: Mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag fiel der Euro in US-Dollar auf den tiefsten Stand in diesem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag mit 3,9 Prozent unter den Erwartungen. Händler gaben an, mit einer längeren Euro-Schwäche zu rechnen, zudem die Federal Reserve mit den neuen Zahlen vom Arbeitsmarkt in ihrem Vorgehen bestätigt wurde. Erwartet wird, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung im Juni ein weiteres Mal die Zinsen anheben wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung wird derzeit mit mehr als 90 Prozent gesehen. Im Verlauf dieser Woche gilt es nun auf die US-Erzeugerpreise am Mittwoch und die US-Verbraucherpreise am Donnerstag zu achten.

Technisch: Seit Mitte April geht es mit großen Schritten beim Euro-Dollar-Wechselkurs abwärts, nachdem die Notierungen aus dem vorherigen Aufwärtstrend nach unten ausgebrochen waren. Schnell erreichte das Währungspaar den ersten Zielbereich um 1,22 US-Dollar, setzte danach wie erwartet seine fallende Tendenz fort und notiert in diesen Tagen um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...