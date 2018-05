Bei der Transaktion zwischen Nestlé und Starbucks geht es um das sogenannte Retail-Geschäft des US-Kaffeerösters mit einem Gesamtvolumen von 7,15 Mrd. US-Dollar. Neben dem fertigen Kaffee umfasst dies auch Getränke und Bohnen, die in Supermärkten verkauft werden. Die US-Kette hatte bereits im November ihre Teemarke Tazo für 384 Mio. US-Dollar an den Nestlé-Rivalen Unilever verkauft. An der Börse kamen die Nachrichten gut an - die Nestlé-Aktie legte intraday um knapp zwei Prozent zu, aber auch Starbucks zeigt sin im außerbörslichen Handel gefragt.

Profitables Geschäft - Marktmacht wächst

Technisch präsentiert sich das Papier der Schweizer seit einigen Jahren nicht besonders dynamisch, denn die Aktie schwankt seit Anfang 2015 in einer groben Handelsphase zwischen 62,00 und 78,90 Euro seitwärts. Nach einem überschwänglichen Hoch Mitte letzten Jahres bei 78,90 Euro übernahmen Bären wieder das Ruder und drückten den Wert bis April 2018 auf ...

