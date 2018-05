Über zwei Jahre nach dem IPO des Kunststoffherstellers Covestro verabschiedet sich Bayer nun endgültig von seiner ehemaligen Tochtergesellschaft. Der Leverkusener DAX-Konzern verkaufte innerhalb weniger Stunden in der Nacht auf Freitag ein Aktienpaket für 2,2 Milliarden Euro. Damit behält Bayer nur noch 6,8 Prozent an Covestro. Dieser Anteil soll jedoch nur dazu dienen, die im Jahr 2020 fällige Umtauschanleihe bedienen zu können, wie Bayer am Freitag mitteilte.

Aktuelle Einschätzungen ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...