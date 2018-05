Der Finanzinvestor Blackstone

stellt sich im Immobiliengeschäft breiter auf. Der Vermögensverwalter will über seine Immobiliensparte Blackstone Real Estate Partners den auf Industrie-Immobilien spezialisierten US-Investor Gramercy für 7,6 Milliarden Dollar schlucken. Beide Unternehmen teilten am Montag gemeinsam in New York mit, sie hätten eine bindende Absichtserklärung unterzeichnet. Blackstone wird 27,50 Dollar je Aktie in Bar zahlen, dies sei ein Aufschlag von 15 Prozent auf den letzten Schlusskurs der Gramercy-Aktie vor dem Wochenende.

Blackstone gehört zu den Giganten der auch dank der aktuellen Niedrigzinsphase boomenden Branche der Vermögensverwalter und Finanzinvestoren. Im Mediensektor machte der Investor Anfang des Jahres Schlagzeilen mit der spektakulären Übernahme des Kerngeschäfts mit Börsen- und Wirtschaftsdaten des Finanz- und Nachrichtendienstleisters Thomson Reuters./tav/fba

ISIN US09253U1088

AXC0158 2018-05-07/13:18