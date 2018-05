Der Strafverteidiger Falk Würfele erklärt, was nach dem US-Haftbefehl auf Ex-VW-Chef Martin Winterkorn zukommt, und kritisiert eine Zwei-Klassen-Justiz bei der Aufklärung des Dieselskandals.

Herr Würfele, für den ehemaligen Volkswagen-Chef Martin Winterkorn wird es offenbar eng. In den USA wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen, in Deutschland prüft VW Schadensersatzforderungen gegen Winterkorn. Wie kann jemand schadensersatzpflichtig werden, wenn er gar nicht verurteilt ist? Winterkorn hat ja stets betont, erst im September 2015 von den Manipulationen bei den Abgastests erfahren zu haben.Ich gehe davon aus, dass die US-Ermittler ihm nachweisen können, schon eher von den Manipulationen gewusst zu haben, möglicherweise schon 2014 oder noch früher. Und es kommt natürlich darauf an, was er dann getan hat. Hat er keine aktive Handlungen unternommen? Dann wäre er möglicherweise im Bereich der Unterlassung strafbar; sei es wegen unterlassener Aufsichtspflichten, sei es wegen anderen Ansatzpunkten. Oder hat er aktiv Verdunklungshandlungen vorgenommen, also darauf Einfluss genommen, dass Staatsanwaltschaft und Öffentlichkeit nichts erfahren?

Wie gesagt, wir haben zu diesen Punkten noch keine Erkenntnisse. Den Schadensersatz wird VW wohl auf Paragraf 93 des Aktiengesetzes stützen, wobei auch andere Anspruchsgrundlagen denkbar sind. Danach macht sich ein Vorstandsmitglied schadensersatzpflichtig, wenn es eine Pflichtverletzung begangen hat. Diese liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Strafbare Handlungen oder Verdeckungen einer strafbaren Handlung können aber niemals zum Vorteil der Gesellschaft sein. Eine Pflichtverletzung muss aber nicht unbedingt in der Form einer strafbaren Handlung vorliegen. Deshalb werden die zivilrechtlichen Ansprüche von VW vollkommen unabhängig von den Ermittlungen in den USA und dem Ausgang des dortigen Verfahrens geprüft. Es geht um die Frage, ob Herr Winterkorn eine Pflichtverletzung gegenüber dem VW Konzern begangen hat oder nicht.

Es ist schwer bei all den Fragen um den Dieselskandal noch den Überblick zu behalten. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...