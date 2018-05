Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Nestle mit Blick auf den angekündigten Kauf des Handelsgeschäfts von Starbucks auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Er begrüße die Transaktion des Schweizer Lebensmittelherstellers, schrieb Analyst Jon Cox in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sei Teil der Strategie des neuen Unternehmenschefs Mark Schneider, in wichtigen Wachstumsbereichen zuzukaufen, und dürfte laut Nestle ab 2019 den Konzerngewinn je Aktie (EPS) steigern./gl/ajx Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

