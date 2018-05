Hamburg (ots) - GENIUS Venture Capital GmbH und Business Angel investieren mehr als eine Million Euro in das Unternehmen - Investment stärkt Unternehmenswachstum und Innovationskraft



Die SonoBeacon GmbH, 2013 gegründet und Anbieter der gleichnamigen SonoBeacon-Technologie für Location based Services, schließt eine neue Finanzierungsrunde erfolgreich ab. Der Venture Capital Fonds MV, Schwerin, investiert gemeinsam mit einer Gruppe Business Angels und Altgesellschaftern mehr als eine Million Euro in das Unternehmen.



"Wir freuen uns sehr über diese Investitionsrunde, die die Positionierung der SonoBeacon-Technologie im Markt schneller voranbringen wird", sagt Thoralf Nehls, Gründer und Geschäftsführer der SonoBeacon GmbH. Mit dieser Kapitalausstattung könne man jetzt durchstarten und auch große Aufträge übernehmen.



SonoBeacon GmbH wird das Investment dazu nutzen, Marketing und Sales zu stärken und die stark steigende Nachfrage nach der SonoBeacon-Technologie zu decken. Zudem soll die Technologieführerschaft durch gezielte Weiterentwicklungen gefestigt werden. Auch personell wird sich das Unternehmen vergrößern: Gesucht werden Mitarbeiter in der Administration sowie in der akustischen Elektronikentwicklung. Noch im Mai 2018 wird der Firmensitz nach Schwerin verlagert.



Uwe Bräuer, Geschäftsführer bei GENIUS Venture Capital GmbH, erklärt: "Wir sind davon überzeugt, dass sich SonoBeacon in den kommenden Jahren auf dem stark wachsenden Markt für Location-based Services mit ihrer innovativen Audio-Technologie etablieren wird und freuen uns, das Unternehmen dabei zu unterstützen."



"Als Investor freue ich mich besonders, dass sich SonoBeacon aus der Seedphase heraus äußerst positiv entwickelt hat. Mit diesem Investment können wir einen wichtigen Beitrag zum weiteren Unternehmenswachstum leisten", sagt Dr. Bernhard Blohm, ein Business Angel, der SonoBeacon schon in früheren Kapitalrunden zur Seite stand.



Die Sonobeacon GmbH hat zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie eine neuartige Anwendung der Audio-Technologie entwickelt. Diese erlaubt erstmalig eine punktgenaue Lokalisierung und zugleich Steuerung von Information und Interaktion in geschlossenen Räumen.



Je nachdem, wo sich ein Besucher in einem Gebäude gerade aufhält, können Informationen auf dessen Smartphone gesendet werden, die genau dort benötigt oder erwartet werden. Das können Informationen zu einem Exponat im Museum sein, Marketing-Aktionen wie etwa Coupons, Probefahrten und persönliche Rabatte, oder Indoor-Navigationshilfen in großen Gebäuden. Die Anwendungsbreite ist nahezu unbegrenzt. Überall dort, wo Prozesse gesteuert oder die Kommunikation mit Kunden, Mitarbeitern oder Geschäftspartnern intensiviert werden soll, könne die innovative Audio-Technologie die Digitalisierung sinnvoll vorantreiben, so Thoralf Nehls.



Über die SonoBeacon GmbH



SonoBeacon lokalisiert Smartphone-User im Nahbereich von 0 bis 10 Metern sehr einfach und präzise. Es werden direkt am Point of Interest die relevanten Informationen ausgespielt und die gewünschten User-Interaktionen herausgefordert. Die eigens mit dem Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie entwickelten Lösungen bedienen sich der Audio-Technologie - Mikrofon und Lautsprecher - die bei jedem Smartphone zur Verfügung stehen. Ein für das menschliche Ohr nicht hörbares, akustisches Signal wird vom Smartphone erkannt, so dass dann die standort- und User-bezogenen Inhalte ausspielt werden können. Keine andere Lösung lokalisiert Indoor so einfach und exakt. We Make Sound Visible!



Über die GENIUS Venture Capital GmbH



GENIUS finanziert als regionaler Risikokapitalgeber innovationsgetriebene Technologieunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern in der Frühphase ihrer Entwicklung. Im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern managt sie aktuell zwei Venture Capital Fonds. GENIUS bietet jungen Technologieunternehmen aber mehr als nur Eigenkapital: Sie unterstützt aktiv beim Unternehmensaufbau, berät bei strategischen Fragen und stellt ihr Netzwerk zur Verfügung.



