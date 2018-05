Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien findet wegen des "Early May Bank Holiday" kein Börsenhandel statt, in Südkorea ruhte der Handel wegen eines Ausgleichstags für den "Kindertag".

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.671,30 +0,31% -1,48% Euro-Stoxx-50 3.552,41 +0,05% +1,38% Stoxx-50 3.100,67 +0,12% -2,43% DAX 12.878,75 +0,46% -0,30% CAC 5.519,61 +0,06% +3,90% Nikkei-225 22.467,16 -0,03% -1,31% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,2 +2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,37 69,72 +0,9% 0,65 +17,2% Brent/ICE 75,50 74,87 +0,8% 0,63 +15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.313,37 1.315,25 -0,1% -1,88 +0,8% Silber (Spot) 16,44 16,53 -0,5% -0,09 -2,9% Platin (Spot) 913,25 910,35 +0,3% +2,90 -1,8% Kupfer-Future 3,05 3,07 -0,6% -0,02 -8,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Aufschlägen werden die Aktien an der Wall Street zum Start am Montag erwartet, nachdem der Markt am Freitag kräftig aufwärts gelaufen war. Teilnehmer sagen indes, es gebe aktuell gute Gründe für Bewegung in beide Richtungen. "Der Markt ist gefangen zwischen guten wirtschaftlichen Fundamentaldaten und der geopolitischen Unsicherheit", sagt Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer bei BNP Paribas Fortis. Es werde wohl nicht mehr lange dauern, bis sich der Markt deutlicher in eine der beiden Richtungen bewege. Nachdem die Berichtssaison nun zu Ende gegangen sei, könne möglicherweise die Politik wieder stärker in den Fokus geraten. Aktuell stehen vor allem die Verhandlungen zwischen den USA und China im Blick, die über das Wochenende keinen entscheidenden Fortschritt im Handelskonflikt erbracht haben.

Bei den Einzelwerten könnten Wells Fargo im Blick der Anleger stehen. Der Finanzkonzern hatte nach Handelsende an der Wall Street mitgeteilt, gegen Zahlung von 480 Millionen Dollar eine vorläufige Einigung zur Beilegung einer Betrugsklage getroffen zu haben. Dabei ging es um eine Sammelklage vor einem Bundesgericht in Nordkalifornien. Der europäische Vermögensverwalter Union Investment und der vom Gericht bestimmte Klageführer warfen Wells Fargo vor, falsche Angaben gemacht und damit den Aktienkurs von Wells Fargo "künstlich aufgebläht" zu haben von Februar 2014 bis September 2016. Die Anleger sind offenbar erleichtert, dass die Angelegenheit vom Tisch ist, für die Aktie geht es vorbörslich 1,3 Prozent nach oben. International Flavors & Fragrances sausen um gut 7 Prozent nach unten. Der Konzern teilte mit, dass er eine Vereinbarung zur Übernahme von Frutarom Industries geschlossen habe. Die Transaktion wird in Bargeld und Aktien bezahlt und beläuft sich auf etwa 7,1 Milliarden Dollar, eingeschlossen ist die Übernahme von Schulden. Derweil hat Mondelez International eine neue Marke in sein Portfolio aufgenommen. Der Gebäckwaren-Hersteller Tate's Bake Shop wurde für rund 500 Millionen Dollar übernommen. Mondelez steigen um 1,5 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen ziehen am Mittag ruhige Bahnen. Anleger sind wegen des steigenden Ölpreises vorsichtig, aber auch wegen Sorgen, die Krise der argentinischen Währung könnte auf andere Schwellenländer übergreifen. Der Euro gerät unter Druck, liegt mit 1,1926 Dollar aber wenig verändert zu den Freitagständen, das stützt etwas den deutschen Markt. Die Aktie von Air France-KLM stürzt um 10,6 Prozent ab. Hintergrund ist der Rücktritt des Konzernchefs Jean-Marc Janaillac. Geschäftszahlen liefert am Morgen Hannover Rück. Ein geringes Großschadensaufkommen hat dem Rückversicherer ein starkes erstes Quartal beschert. Die Aktie legt um 0,9 Prozent zu. Nestle und die US-Kaffeekette Starbucks haben eine milliardenschwere Vereinbarung über den Vertrieb von Kaffeeprodukten geschlossen. Nestle erhält weltweit die unbefristeten Rechte an der Vermarktung der Konsum- und Gastronomieprodukte von Starbucks. Die Nestle-Aktie legt um 1 Prozent zu. Positiv beurteilt ein Marktteilnehmer die Entwicklung bei Stabilus. Das Unternehmen hat den Umsatzausblick angehoben. Für die Titel geht es 0,3 Prozent gen Norden. Nach einer Kaufempfehlung der Commerzbank gewinnen Sixt 2,9 Prozent. Von der Konsolidierung in der Branche profitieren Symrise, die Aktie legt um 2,2 Prozent zu. Der Symrise-Konkurrent International Flavors & Fragrances (IFF) will den israelischen Rivalen Frutarom für rund 6 Milliarden Euro kaufen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8:23 Uhr Fr, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1919 -0,33% 1,1946 1,1931 -0,8% EUR/JPY 130,26 -0,18% 130,49 130,32 -3,7% EUR/CHF 1,1973 +0,06% 1,1955 1,1950 +2,2% EUR/GBP 0,8808 -0,32% 0,8821 1,1330 -0,9% USD/JPY 109,28 +0,17% 109,23 109,24 -3,0% GBP/USD 1,3532 -0,03% 1,3541 1,3517 +0,1% Bitcoin BTC/USD 9.314,94 -2,6% 9.385,71 9.703,21 -31,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich mehrheitlich den guten Vorgaben der Wall Street vom Freitag angeschlossen. Die hatten deutlich zugelegt, gestützt von einem aus Aktiensicht sehr günstig ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter schwelt, nachdem die Verhandlungen bislang keine Fortschritte brachten, belastete allenfalls leicht. Die Tokioter Börse blieb allerdings zurück; dort wurde am vergangenen Mittwoch das letzte und auch einzige Mal in der Vorwoche gehandelt. Seitdem hat der Yen zum Dollar wieder von Ständen um 110 auf gut 109 aufgewertet, was die Stimmung etwas trübte. In Schanghai und Hongkong legten die Indizes trotz der andauernden Handelsspannungen mit den USA um 1,5 bzw um 0,1 Prozent zu, noch stärker die Indizes für Wachstumsunternehmen in Shenzhen. Teilnehmer erklärten das mit neuen Regeln, wonach demnächst möglicherweise im Ausland notierte chinesische Technologieaktien auch an der Heimatbörse gehandelt werden könnten. Zu den Tagesfavoriten gehörten Aktien aus dem Rohstofffsektor, vor allem der Ölbranche angesichts gestiegener Metall- und Ölpreise. In Sydney legten Oil Search und Woodside um je knapp 1 Prozent zu, in Hongkong CNOOC im Späthandel um 2,6 Prozent und in Tokio Inpex um 0,9 Prozent. BHP Billiton verteuerten sich in Sydney um 1,5 Prozent. Beobachter sehen dies im Zusammenhang mit der nahenden Entscheidung der US-Regierung, ob sie aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigt. In Taiwan schnellte der Kurs von Largan um das maximal erlaubte Tageslimit von 10 Prozent nach oben. Der Hersteller von Linsen für Smartphones übertraf im April nicht nur die Umsatzerwartungen sondern wartete außerdem mit einem zuversichtlichen Ausblick auf.

CREDIT

Sehr träge verläuft der Handel an den europäischen Kreditmärkten zum Wochenstart. Das feiertagsbedingte Fehlen der Marktteilnehmer aus London macht sich in diesem Segment besonders bemerkbar. Die Sätze treten ohne Impulse mehrheitlich auf der Stelle. Ab Dienstag sollte dann auch die Berichtssaison wieder Impulse für die Credits liefern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerzbank in Singapur zu Schadensersatz von 24 Mio Euro verurteilt

Die Commerzbank hat in Singapur in einem seit Jahren laufenden Prozess eine juristische Niederlage erlitten. Der Singapore High Court hat die Tochtergesellschaft Commerz Asset Management Asia zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 38 Millionen Singapur-Dollar - umgerechnet rund 24 Millionen Euro - an die Long Well Group verurteilt. Das Gericht ist zu dem Schluss gekommen, dass die Commerzbank-Gesellschaft die Vereinbarung mit der Long Well Group, die im Energie-, Bau- und Immobiliengeschäft in Asien aktiv ist, gebrochen hat.

Mercedes steigert April-Absatz deutlich dank China und SUVs

Mercedes-Benz hat dank erneut starker Verkäufe in China und der anhaltenden Nachfrage nach sportlichen Geländewagen den Absatz im April deutlich gesteigert. Von der Kernmarke verkaufte der DAX-Konzern mit 192.558 Autos 6,6 Prozent mehr. Bei Smart lief es dagegen mit einem Absatzminus von 7,5 Prozent auf 10.128 Fahrzeuge schlechter, wie die Daimler AG mitteilte.

E.ON kauft deutsches Geschäft von Windpark-Projektierer Vortex

Zum Ausbau seiner Windkraftaktivitäten übernimmt der Energiekonzern Eon das deutsche Geschäft von Vortex Energy. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel hat sich auf Entwicklung, Planung und Umsetzung von Windparks spezialisiert. 30 Vortex-Mitarbeiter wechseln zu Eon. Das Geschäft wird unter dem angestammten Namen fortgeführt. Die Vortex-Aktivitäten in Polen und Belgien sind nicht Bestandteil der Übernahme.

Siemens schickt Mitarbeiter der Kraftwerkssparte in Zwangsurlaub

Wegen schwacher Geschäfte mit Kraftwerksturbinen schickt Siemens die Mitarbeiter der Konzernsparte Power & Gas nach Pfingsten für eine Woche in den Zwangsurlaub. Geplant seien zeitlich befristete Betriebsschließungen an möglichst allen Standorten weltweit, erklärte ein Siemens-Sprecher auf Anfrage. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern liefen derzeit noch

Borussia Dortmund verdoppelt Umsatz dank Transfererlösen

