Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen für das erste Quartal von 70 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Stuttgarter Autobauer wachse beim Absatz stärker als sein Münchener Konkurrent BMW, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn es um die vermeintlichen Verwicklungen in Diesel-Manipulationen ruhiger geworden sei, bleibe es hier bei der theoretischen Gefahr von Milliarden-Belastungen./tih/gl Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-05-07/13:38

ISIN: DE0007100000