Die US-Bank JPMorgan hat Nestle mit Blick auf den angekündigten Kauf des Handelsgeschäfts von Starbucks auf "Overweight" mit einem Kursziel von 97 Franken belassen. Mit Umsätzen von rund 2 Milliarden US-Dollar sei die Akquisition wegweisend für eine Stärkung des US-Geschäfts in der für den Schweizer Lebensmittelkonzern wichtigsten Produktkategorie Kaffee, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2018-05-07/13:39

ISIN: CH0038863350