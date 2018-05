Baden-Baden (ots) - Montag, 07. Mai 2018 (Woche 19)/07.05.2018



Geänderten Programmablauf für SR beachten!



22.00 (VPS 21.59) SR: Zum Tode von Ludwig Harig "Ich spaziere in der Welt" Mit Ludwig Harig im Marburger Land Erstsendung: 18.07.2002 in SR



22.45 (VPS 22.00) SR: Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 486



23.15 (VPS 22.30) SR: Meister des Alltags Das SWR Wissensquiz Moderation: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge 145



23.45 (VPS 23.00) SR: Meister des Alltags Das SWR Wissensquiz Erstsendung: 07.04.2014 in SWR/SR Moderation: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Florian Schroeder Folge 60



(bis 00.15 - weiter wie mitgeteilt)



Dienstag, 08. Mai 2018 (Woche 19)/07.05.2018



20.15 Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Notfallrettung - wenn sich das Krankenhaus abmeldet: Nicht alle Kliniken sind für Notfälle ausgerüstet, ihnen fehlen Ausstattung und Personal. Sie können sich in bestimmten Fällen sogar vom Notfalldienst abmelden. Notfallpatientinnen und -patienten, vor allem in ländlichen Regionen, müssen dann in eine oft weiter entfernte Klinik gebracht werden. So wird eine "Marktcheck"-Zuschauerin aus Iffezheim mit einer Darmverschlingung zum Notfall und ihre Behandlung von sechs Kliniken abgelehnt. Was können Betroffene selbst in dieser Lage tun und was muss sich grundsätzlich ändern?



Rohrreinigung - wenn die Hilfe ziemlich teuer wird: Ein "Marktcheck"-Zuschauer aus Mainz bestellt für seinen verstopften Abfluss einen Rohrreiniger über das Internet. Er soll für die einstündige Arbeit eine völlig überhöhte vierstellige Summe bezahlen. Das ist kein Einzelfall im Südwesten. Was steckt dahinter?



Telefonanschluss - wenn der Kunde hingehalten wird: Für ihr neues Zuhause beantragen "Marktcheck"-Zuschauer aus Bad Wurzach einen Telefon- und Internetanschluss. Doch die Telekom verweist auf die zuständige NeckarCom, die wiederum spielt den Ball zurück an die Telekom und so geht es weiter. Zum Leidwesen der Antragsteller. Axel Sonneborn hakt nach.



Pedelec - wenn die Unsicherheit mitfährt: E-Bikes oder Pedelecs sind stark gefragt. Doch der Boom hat seine Schattenseiten. Die Unfallrate mit den motorisierten Fahrrädern ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Auch eine Stuttgarter Radlerin ist gestürzt, da sie die Schnelligkeit ihres Bikes unterschätzte. Sicherheitstrainings für den Umgang mit E-Bikes und Pedelecs können helfen. "Marktcheck" besucht ein Training in Stuttgart.



Frischhaltefolie - welche funktioniert am besten? In Frischhaltefolie lassen sich Lebensmittel länger aufbewahren. "Marktcheck" testet günstige und teure Frischhaltefolien aus Supermarkt und Discounter auf Alltagstauglichkeit, Frischhalte-Fähigkeit und Qualität. Mainzer Passanten übernehmen den Praxistest.



Sonntag, 10. Juni 2018 (Woche 24)/07.05.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



00.40 (VPS 00.45) Cloud Atlas - Der Wolkenatlas (Cloud Atlas) Spielfilm USA/Deutschland/Hongkong 2012 Erstsendung: 06.08.2014 in Das Erste



03.20 (VPS 03.25) Vivatgasse 7 (WH von SA) Hilfskraft, weiblich, gesucht Fernsehserie Deutschland 1982 Erstsendung: 24.02.1982 in Das Erste Folge 3/12



03.45 (VPS 03.50) Vivatgasse 7 (WH von SA) Besuch aus Las Vegas Fernsehserie Deutschland 1982 Erstsendung: 03.03.1982 in Das Erste Folge 4/12



04.10 (VPS 04.15) Julia - Eine ungewöhnliche Frau Um das Leben Erstsendung: 23.04.2017 in SWR/SR



05.00 (VPS 05.05) Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie (WH) Deutschland 2018 Klingende Münzen Autor: Caroline Draber, Wolfgang Klein Mit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a. Folge 978



05.30 Landesschau Mobil (WH von SA) Rosenfeld Erstsendung: 09.06.2018 in SWR BW



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



