Deutsche TV-Premiere der fünften Staffel der modernen Westernserie "Longmire" ab 20. Juli 2018 immer freitags um 21.00 Uhr auf FOX



- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - In den zehn neuen Episoden glänzt erneut besonders Robert Taylor ("Matrix") als schroffer, aber sympathischer Sheriff Walt Longmire



Im Westen viel Neues - FOX präsentiert die fünfte Staffel der hochgelobten Dramaserie "Longmire" ab 20. Juli als deutsche TV-Premiere. Die zehn neuen Episoden zeigt der Sender immer freitags um 21 Uhr wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung.



Über "Longmire"



Für Sheriff Walt Longmire (Robert Taylor) stehen die Zeichen zu Beginn von Staffel 5 auf Sturm: Nicht genug, dass er beschuldigt wird, für den Tod von Barlow Connally (Gerald McRaney) verantwortlich zu sein. Zu allem Überfluss stehen sowohl seine Tochter Cady (Cassidy Freeman) als auch sein bester Freund Henry Standing Bear (Lou Diamond Phillips) zwischen ihm und seinem Erzfeind Jacob Nighthorse (A Martinez). Walt ist fest davon überzeugt, dass er nur noch sich selbst trauen kann - seine vehemente Weigerung, Hilfe anzunehmen, könnte ihn diesmal allerdings Kopf und Kragen kosten. Während die Zivilklage wie ein Damoklesschwert über seinem Kopf hängt, leitet er die Suche nach der spurlos verschwundenen Dr. Donna Monaghan (Ally Walker). Doch alle Spuren verlaufen im Sande.



Die Noir-Western-Serie "Longmire" basiert auf der erfolgreichen Krimireihe von Bestsellerautor Craig Johnson. Im Mittelpunkt steht Walt Longmire, der als Sheriff des fiktiven Absaroka County vor der atemberaubenden Naturkulisse Wyomings verzwickte Kriminalfälle lösen und sich gleichzeitig den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit stellen muss. Würdig verkörpert wird der schroffe, einsame, aber eben auch sympathische Sheriff von Robert Taylor ("Matrix"). In weiteren Rollen sind u.a. Katee Sackhoff ("Battlestar Galactica"), Lou Diamond Phillips ("Young Guns") und Cassidy Freeman ("Smallville") zu sehen.



Sendetermine:



- Die fünfte Staffel von "Longmire" ab 20. Juli 2018 immer freitags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX als deutsche TV-Premiere - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung als Catch-Up über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Vodafone Select sowie GigaTV verfügbar



