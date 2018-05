Der DAX hat die 200-Tagelinie überwunden, den Widerstandsbereich hinter sich gelassen und richtig Fahrt aufgenommen. Und jetzt - wann fällt die runde Marke von 13.000 Punkten? Was treibt die Ölpreise seit einiger Zeit so an und wie reagieren die Anleger? Aktuelle Einschätzungen von Derivate-Experte Volker Meinel direkt aus dem Handelssaal der BNP Paribas.