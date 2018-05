FRANKFURT (Dow Jones)--Die Norma SE wird nach dem starken Wachstum in den ersten vier Monaten optimistischer. Der im MDAX notierte Spezialist für Verbindungstechnologie hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben. Die Gewinnprognose bleibt unverändert.

Das organische Wachstum ohne Währungs- und Akquisitionseffekte soll nun bei 5 bis 8 Prozent liegen. Bisher hatte Norma ein Plus von 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. In der Vertriebsregion Amerika sollte eine über den Erwartungen liegende Nachfrage nach landwirktschaftlichen Maschinen für ein starkes organisches Wachstum sorgen. In Asien-Pazifik will Norma von verschärften Emissionsanforderungen profitieren. Hier sei ein zweistelliges Wachstum zu erwarten. In der Region EMEA sei weiterhin mit einem soliden organischen Wachstum zu rechnen.

Die zuletzt getroffenen Prognosen für die Gewinnkennziffern gelten weiterhin: Die bereinigte EBITA-Marge soll sich auf dem Niveau der Vorjahre von über 17 Prozent bewegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird aufgrund der Steuersenkung in den USA voraussichtlich stark steigen.

Im ersten Quartal steigerte das Unternehmen den Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um 6,9 Prozent auf 272,6 Millionen Euro. Darin enthalten war ein organischen Wachstum von 13,6 Prozent und ein durch Akquisitionen erzieltes Umsatzplus von 1,0 Prozent. Dem standen Belastungen durch widrige Wechselkurseffekte in Höhe von 7,6 Prozent gegenüber.

Das bereinigte EBITA stieg leicht auf 45,7 von 45,0 Millionen Euro, womit sich die Marge auf 16,8 von 17,7 Prozent verschlechterte. Norma begründete dies mit dem hohen Preisniveau bei Rohstoffen. Der operative Netto-Cashflow lag bei negativen 13,8 Millionen Euro nach plus 4,5 Millionen im Vorjahreszeitraum.

May 07, 2018

