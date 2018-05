Christian Lindner will die FDP zum Start-up umbauen und die Mitglieder zum Mitmachen animieren - mit flachen Hierarchien und viel Transparenz, damit alle sich eingeladen fühlen. Doch vor dem Parteitag regt sich Kritik.

Christian Lindner kehrt bald an die Uni zurück. Im Dezember möchte der FDP-Chef die deutsche Politik eine Woche lang hinter sich lassen und den digitalen Wandel studieren. Selbstverständlich dort, wo der Smartphone-Kapitalismus besonders intensiv vorangetrieben wird: im kalifornischen Silicon Valley. Politiker und Manager aus aller Welt lernen im sogenannten Executive Program der Singularity University, welche Technologien "The Next Big Thing" sein und die nächste Disruption auslösen werden - und natürlich erfahren sie, die prominenten Gasthörer, dabei auch, wie sie damit am besten umgehen.

Der FDP-Chef fordert in fast jeder seiner Reden "lebenslanges Lernen" ein. Lindner glaubt nicht an den "allwissenden Leader", sagte er im Frühjahr bei einer Konferenz des Digitalverbandes Bitkom; vielmehr gehöre denen die Zukunft, die sich beständig verbessern, sich immer entwickeln wollten.

Leadership als internalisierte Daueraufgabe - es ist ein Thema, das Lindner umtreibt. Auch als Parteichef. Er will die FDP zu einer Art sich selbst optimierenden Mitmach-Partei umbauen, mit flachen Hierarchien und viel Transparenz, damit alle sich eingeladen und eingebunden fühlen. Zumal die Liberalen derzeit eher den Eindruck erwecken, sie machten nicht mit - sondern nur nach, was Lindner vorgibt. Er selbst giftet gegen alle, die die Geschlossenheit der FDP auf seinen "autoritären Führungsstil" zurückführen: "Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir einer Meinung sind und in dieselbe Richtung arbeiten wollen."

Beim Bundesparteitag der Liberalen am Wochenende in Berlin droht nun aber doch so etwas wie ein richtiger Streit. Vizeparteichef Wolfgang Kubicki, der sich gern selbst als begnadeten Politiker erlebt, fordert ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland. Lindner hingegen will die Sanktionen erst dann lockern, wenn Moskau sich an den 2015 beschlossenen Friedensplan zur Beilegung des Ukrainekonflikts hält. Die beiden FDP-Lager suchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...