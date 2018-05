Der Begriff Digitalisierung bezeichnet das Umwandeln von analog vorliegender Information in digitale Datenformate. Digitalisierte Information kann verlustfrei auf vielfältige Weise weiterverarbeitet werden. Analoge Information besteht aus kontinuierlichen Datenströmen. Digitale Daten hingegen kennen nur zwei Zustände, nämlich "Null" und "Eins". Die Frage, die sich hier aufdrängt: Wollen wir wirklich unser gesamtes Leben auf Nullen und Einsen reduzieren? Es erscheint plausibel, dass nicht alles, was zu digitalisieren ist, durch Digitalisierung verbessert werden kann. Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater spricht daher von digitalisierungsfähigen und digitalisierungspflichtigen Aspekten. Thorsten Dierks, CEO der Telefonica, hat dies recht drastisch so beschrieben: "Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie einen scheiß digitalen Prozess!" Wenn Sie Freunde zum Abendessen einladen und dazu sämtliche zur Verfügung stehenden digitalen Planungsinstrumente einsetzen, wird der Abend sicherlich dennoch nicht gelingen, wenn Sie die falschen Freunde einladen, egal ob analog oder digital. Über "Digital Recruiting" sollten Unternehmen also nachdenken. Ein Rundgang über die letztjährige Messe "Zukunft Personal" in Köln hinterließ den Eindruck, dass Recruiting in Zukunft ausschließlich digital - also IT-gestützt und im Netz - stattfindet. Recruiting lässt sich untergliedern in die Teilprozesse "Suchen und Finden", "Bewerten und Auswählen" sowie "Aufnehmen und Integrieren". Lassen Sie uns folgend betrachten, welchen Einfluss die Digitalisierung auf den Recruiting-Prozess nimmt.

Suchen und finden

Die Arbeitsmärkte sind im Wandel. Bei zunehmender Vollbeschäftigung herrscht Mangel an Fachkräften. Hinzu kommt die abnehmende Mobilitätsbereitschaft von Arbeitskräften. Wir erleben mitunter die Umkehrung der Rollen: Der "Arbeitssuchende" wird zum Anbieter begehrter Arbeitskraft, das Unternehmen findet sich wieder in der Rolle des Kandidaten. Dies stellt das Recruiting vor neue Herausforderungen.

Vor diesem Hintergrund verändert die Digitalisierung die Art, wie wir kommunizieren. Informationsfluss erfolgt schneller und transparenter; Informationen sind jederzeit global verfügbar und die Arbeitsmärkte werden zu transparenten Punktmärkten. Für das "Suchen und Finden" der richtigen zukünftigen Mitarbeiter sind daher in Zukunft drei Aspekte entscheidend, bei denen die Digitalisierung modifizierenden Einfluss hat und neue Verfahren ermöglicht:

Zum einen können die Unternehmen die Kriterien für Kandidaten differenzierter bestimmen. Sie sind in der Lage, Zielgruppen jobabhängig genauer zu selektieren und ihr Kommunikationsverhalten in Bezug auf Formate, Inhalte und Kanäle zu schärfen. Azubis und Absolventen sind per Twitter und Instagram zielsicher zu erreichen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...