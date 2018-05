Begleitet von Bauarbeiterprotesten hat am Montag die Schlichtung für die Tarifrunde der Bauwirtschaft begonnen. Es geht um die künftige Höhe der Einkommen von rund 800 000 Bauarbeitern in Deutschland. Rund 1000 von ihnen zogen am Montag vor den Verhandlungsort, ein Hotel in Berlin. Als Zeichen ihrer Streikbereitschaft legte viele von ihnen ihren Bauhelm ab.

Während die Schlichtungsgespräche laufen, gilt allerdings eine Friedenspflicht. Als Schlichter eingesetzt ist der frühere Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement. "Ich gehe mit ziemlicher Zuversicht in diese Schlichtung", sagte Clement zum Auftakt. Es liege allerdings "eine Menge auf dem Tisch".

"Die Bauwirtschaft boomt, und ihr sollt daran nicht partizipieren. Das ist eine Sauerei", sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann vor den Demonstranten. Die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hatte die Tarifverhandlungen nach drei Runden für gescheitert erklärt. Sie verlangt außer sechs Prozent mehr Lohn eine Aufstockung des 13. Monatsgehalts sowie eine Vergütung für lange Anfahrtszeiten zu wechselnden Baustellen.

Die Arbeitgeber hatten nach eigenen Angaben ein Gesamtvolumen von sechs Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten in Aussicht gestellt. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Frank Dupré, sagte am Montag, die Mehrzahl der Baufirmen könne "keine derart hohen Tarifforderungen verkraften". Trotz der guten Konjunkturaussichten dürfe man nicht vergessen, "dass die tarifgebundenen Bauunternehmen im Wettbewerb um Aufträge mit in- und ausländischen Unternehmen stehen, die lediglich auf Basis des Bau-Mindestlohns vergüten".

Der IG-BAU-Vorsitzende Robert Feiger sagte auf der Kundgebung: "Wir sind diejenigen, die tagtäglich die Knochen hinhalten. Wir wollen ein Angebot, das fair ist, das ordentlich ist, mit dem Bauarbeiter auch ihre Familie ernähren können." Beim bisherigen Angebot der Arbeitgeber solle die bereits vereinbarte Anpassung der Ost- an die Westlöhne von der Erhöhung für westdeutschen Arbeiter abgezogen werden. Das werde die Gewerkschaft nicht mitmachen, sagte Feiger. Verhandlungsführer Dietmar Schäfer kündigte an: "Wir wollen den besten Tarifabschluss in diesem Jahr in Deutschland."

Für das Schlichtungsverfahren sind nach den festgelegten Regeln 14 Tage Zeit. Kommt in diesem Zeitraum keine Einigung zustande, fällt der Schlichter dennoch einen Schiedsspruch. Wird dieser nicht von beiden Seiten angenommen, sind Streiks möglich./brd/DP/fba

