Daimler konnte heute einmal mehr exzellente Zahlen präsentieren: Im vergangenen Monat lieferte der Hersteller rund um den Globus 192 558 Fahrzeuge mit Stern an die Kunden aus, und damit im Vergleich zum Vorjahr 6,6 Prozent mehr. Damit starteten die Stuttgarter mit ihrer wichtigsten Marke so stark wie noch nie in das zweite Quartal, wie Daimler am Montag in Stuttgart mitteilte....

Den vollständigen Artikel lesen ...