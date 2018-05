IRW-PRESS: Gen III Oil Corporation: Gen III Oil meldet die Verpflichtung von Mark Redcliffe als Executive Vice President, Corporate Finance

Gen III Oil meldet die Verpflichtung von Mark Redcliffe als Executive Vice President, Corporate Finance

Vancouver, British Columbia, 7. Mai 2018 - Gen III Oil Corp. (Gen III oder das Unternehmen) (TSX-V: GIII / Frankfurt: PN41) freut sich, die Einstellung von Mr Mark Redcliffe als Executive Vice President der Finanzabteilung bekannt zu geben.

Herr Redcliffe bringt seine bedeutenden Erfahrungen in der Wertpapierindustrie und im Venture-Investment-Banking in das Unternehmen ein und wird den Bau der ersten Altölrecycling-Raffinerie für Grundöle der Gruppe III in Bowden, Alberta, vorantreiben. Herr Redcliffe war mehrere Jahre in der Regulierungsbehörde für die Investmentbranche im Pacific District Council in Canada tätig, war Gründer, Präsident und CEO von Jordan Capital Markets Inc. und zuletzt für P&L in der Mackie Research Capital Corp. in British Columbia als Executive Vice President verantwortlich.

Herr Redcliffe hat 21 Jahre Erfahrung in der Wertpapierbranche, besitzt einen MBA und führt die Bezeichnungen CPA und CMA [certified public accountant und certified management accountant = Wirtschaftsprüfer und Bilanzbuchhalter]. Herr Redcliffe hat umfangreiche Beziehungen zu kanadischen und internationalen Private Equity-Firmen, Wertpapierhändlern, Family-Offices und vermögenden Privatpersonen aufgebaut und mehr als 500 Privatplatzierungen, Börsengänge sowie grenzüberschreitende Beratungsmandate erfolgreich begleitet.

Greg Clarkes, CEO von Gen III Oil, erklärte: Wir freuen uns sehr, dass Mark die Rolle des Executive Vice President, Corporate Finance, während dieser wichtigen Phase unserer Unternehmensentwicklung übernommen hat. Marks Kenntnisse der globalen Private-Equity- und Kapitalmärkte werden von unschätzbarem Wert für unser Unternehmen und seine Aktionäre sein.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es im TSX Venture 50-Index als das sich am besten entwickelnde Unternehmen im Bereich Energie und Energiedienstleistungen ausgezeichnet wurde.

Über TSX Venture 50

Die Venture 50 sind die Top Ten der an der TSX Venture Exchange gelisteten Unternehmen in jedem von fünf großen Industriesektoren - Bergbau, Energie & Energiedienstleistungen, Clean Technology & Biowissenschaft, diversifizierte Industrien und Technologie - gestützt auf eine Rangordnung mit gleicher Gewichtung von Kapitalrendite, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Analysten-Coverage. Alle Angaben beziehen sich auf den 31. Dezember 2017.

Gen III Oil ist hier in einem TSX Venture 50 Video zu sehen: https://youtu.be/C5Gfx-H0rb8

Über Gen III Oil Corp.

Gen III Oil ist ein innovatives Ölverarbeitungsunternehmen mit der fortschrittlichsten Altölrecycling-Technologie der Branche. Die patentierte ReGenTM-Verfahrenstechnologie des Unternehmens kombiniert bewährte Raffinerietechnologien mit einem eigenen Verfahren, das in der Lage ist, eine höhere Menge an hochwertigen Basisschmierölen als herkömmliche Altölrecycling-Raffinerien zu gewinnen, einschließlich einer Produktion von mehr als 50 Prozent von synthetischem Motoröl der Gruppe III in einer Aufbereitung im kommerziellen Maßstab. Das Unternehmen hält derzeit 4 in Nordamerika erteilte Patente, hat mehrere anhängige Patentanmeldungen und dazu Patentanmeldungen sowie -prüfungen in strategisch wichtigen Ländern auf der ganzen Welt.

In Bowden, Alberta, 100 km nördlich von Calgary, entsteht derzeit die erste Großanlage des Unternehmens, deren Produktion im ersten Quartal 2019 beginnen soll (das Projekt). Dank eines mit der Elbow River Marketing Ltd., einer Tochtergesellschaft der Parkland Fuel Corporation, abgeschlossenen Abnahmevertrages, hat das Unternehmen nun Sicherheit im Hinblick auf den Verkauf aller seiner Fertigprodukte, sobald die kommerzielle Produktion am Standort Bowden beginnt. Die Anlage in Bowden ist dafür vorgesehen, 2.800 Barrel Altöl pro Tag zu einer Reihe von Grundölen und verwandten Erdölprodukten zu verarbeiten.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.geniiioil.com.

Kontakt:

Gen III Oil Corp.

Greg Clarkes, CEO

Tel: -+1 (604) 806-5275

E-Mail:-info@Geniiioil.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die finanzielle Prognosen, erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, einschätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen und andere ähnliche Wörter oder Aussagen gekennzeichnet, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Dazu gehören unter anderem die Aussagen über die Menge und Qualität der neu veredelten Produkte, die hergestellt werden könnten, die Kosten für den Bau der ersten ReGen-Altölrecycling-Raffinerie, die Beschaffung ausreichenden Kapitals zur Unterstützung der Ausführung des Projekts, die geschätzten Betriebskosten für das Projekt, der Markt für die Fertigprodukte, die Aushandlung von Abnahmeverträgen für diese Fertigprodukte und die erwarteten jährlich wiederkehrenden Einnahmen und das aus diesen Geschäften abgeleitete EBITDA. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen als ungenau erweisen können, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen als ungenau erweisen können, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43302

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43302&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA36870 B1067

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA36870B1067

AXC0177 2018-05-07/14:36