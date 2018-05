Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group in einer Ersteinschätzung der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68,00 Euro belassen. Die schon jetzt angehobene Jahresprognose zeige, wie sehr der Autozulieferer von einer weiteren guten Geschäftsentwicklung überzeugt sei, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Schätzungen von Metzler erschienen mittlerweile recht konservativ, nachdem das dynamische Umsatzwachstum die Erwartungen übertroffen habe./kro/gl

Datum der Analyse: 07.05.2018

ISIN DE000A1H8BV3

AXC0178 2018-05-07/14:39