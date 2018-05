Wien - Der genossenschaftliche Fondsanbieter Union Investment hat als Hauptkläger in einer Sammelklage gegen Wells Fargo einen Vergleich erzielt, so die Experten von "FONDS professionell".Die US-Großbank müsse 480 Millionen US-Dollar an Aktionäre zahlen - eine der höchsten Schadenersatzsummen, die bei Wertpapiersammelklagen in den USA je gezahlt worden sei und laut Union-Investment-Kalkulation auf Platz 31 der bei solchen Verfahren erzielten Schadensersatzzahlungen zu finden.

Den vollständigen Artikel lesen ...