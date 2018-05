Zusammenfassung:

Di Maio bereit vom Ministerpräsidentenamt zurückzutreten, um eine Regierung zu bilden

Italienischer FTSE MIB (ITA40 in der xStation 5) nähert sich dem Januar-Hoch

Deutsche Bank (DBK.DE) soll ein neues Bezahlsystem für Flugtickets entwickeln

Der Start in die neue Handelswoche war geprägt von der positiven Geschäftsentwicklung in Asien. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) gewann 0,36% an Wert, berücksichtigt werden muss hier aber die Aufwertung des australischen Dollars. Chinas Hang Seng (CHNComp) wird zum Zeitpunkt des Schreibens 0,7% höher gehandelt. Auf der anderen Seite schloss der japanische Nikkei (JAP225) im Vergleich zum letzten Schlusskurs etwas tiefer. Die Aktienmärkte in Großbritannien und Südkorea bleiben heute aufgrund von Feiertagen geschlossen. In Europa eröffneten die wichtigsten Indizes in der Nähe der Schlusskurse vom Freitag. Der deutsche Leitindex bewegte sich leicht höher und der französische CAC 40 notierte ein wenig tiefer. Technologie- und Immobilienunternehmen sind am Montagmorgen die größte Gewinner im STOXX Europe 600, während die Chemiewerte am schlechtesten abschneiden. In Italien könnte es bald einen politischen Durchbruch geben, da der Führer der Fünf-Sterne-Bewegung Luigi Di Maio bereit ist, der Liga einige Zugeständnisse zu machen, um eine gemeinsame Regierung bilden zu können. In einem Interview am Sonntag sagte Di Maio, dass er bereit wäre vom Ministerpräsidentenamt ...

