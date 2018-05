Nestlé kauft das Starbucks-Geschäft außerhalb der Kaffee-Shops. Damit will der Kaffeeröster Ballast abwerfen - und der Schweizer Nahrungsmittelriese verlorenen Boden gut machen.

Wenn der oberste Investmentverwalter der deutschen Milliardärs-Familie Reimann Peter Harf über sein Kaffee-Geschäft spricht, bemüht er sich um Gelassenheit. "Wir haben nicht vor, Nestlé Konkurrenz zu machen", erklärt Harf regelmäßig seit er vor ein paar Jahren begann - mit Hilfe mächtiger Investoren wie Warren Buffett - ein gewaltiges Imperium rund um Pulverkaffee und Kapseln aufzubauen.

Nestlé-Chef Mark Schneider beruhigen diese Worte offenbar nicht. Er scheint das Wirken Harfs sehr wohl als Wettbewerb für seine Hauptmarken Nespresso und Nescafé zu empfinden.

Auch weil das Reimann-Imperium den Schweizer Kaffeeprimus im weltgrößten Markt USA überholt hat, schluckte Schneider am Wochenende vom Brühriesen Starbucks die Rechte für die Vermarktung der Konsum- und Gastronomieprodukte. Dahinter verbirgt sich im Prinzip alles, was die Firma aus der West-Küstenmetropole Seattle außerhalb ihrer Coffee-Shops in Supermärkten an Kaffee, Tee oder Eiscreme verkauft. Die laut Starbucks-Chef Kevin Johnson "historische Vereinbarung" ließ sich Schneider gut sieben Milliarden Dollar kosten.

Historisch ist der Deal vor allem für Starbucks. Mit ihm löst sich Johnson vom größten Problem ...

