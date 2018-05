Der Dollar profitiert von der Geldpolitik in Übersee. Dank der Zinsanhebung der Fed wird er wieder zum Liebling von Anlegern.

Der Dollar feiert ein Comeback am Devisenmarkt. War 2017 für die US-Währung mit einem Minus von zehn Prozent noch das schwärzeste Jahr seit 2003, ist sie mittlerweile wieder zum Liebling der Anleger geworden. Allein in den vergangenen drei Wochen hat der Dollar-Index, der den Kurs zu anderen Währungen widerspiegelt, um dreieinhalb Prozent zugelegt. Damit stieg er so stark wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr.

"Dem hat der Euro derzeit wenig entgegenzusetzen", sagt Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Ein Grund hierfür sei das zuletzt schwächelnde Wirtschaftswachstum in Europa. "Es wird zunehmend deutlich, dass die EZB die Zinsen wohl noch länger nicht anheben wird, als dies einige Marktteilnehmer erwartet hatten."

Auch bei anderen großen Notenbanken rückt ein Ende der ultra-lockeren Geldpolitik in weitere Ferne. Die Bank von Japan kassierte Ende April ihren Zeitplan für das Erreichen des Inflationsziels. In Großbritannien gilt eine baldige Zinserhöhung inzwischen ...

