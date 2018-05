Aixtron hat in der abgelaufenen Woche ein wichtiges Signal gesetzt. Es geht weiter nach unten. Die Aktie ist um 3 % abwärts marschiert und hat das Minus innerhalb von zwei Wochen auf 21 % gehoben. Dies ist ein mächtiger kurzfristiger Abwärtstrend, der sich auch in den kommenden Wochen noch fortsetzen kann. Einzig bei 12 Euro findet sich eine Unterstützung, die auch in den nächsten Tagen theoretisch noch halten kann. Es wird überaus spannend!

