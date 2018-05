Erstmals dürfen wir Hans A. Bernecker auf unserer roten aktienlust-Couch begrüßen. Auf dem Börsentag in Wien fühlte ihm Mick Knauff auf den Zahn. Gemeinsam sprachen die Beiden über alle relevanten Themen, die aktuell die Börsen bewegen. Natürlich ist Donald Trump dabei ebenso ein Thema wie der drohende Handelskrieg mit China, die Politik in Europa und die anhaltende Abstinenz deutscher Anleger am Aktienmarkt. Dieses Gespräch sollte sich einfach jeder ansehen, vom Profi bis zum Börsen-Einsteiger. ...

