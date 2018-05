Die Linke fordert Milliarden-Investitionen und mehr als Hunderttausend zusätzliche Stellen in der Pflege von Alten und Kranken. "Der Pflegenotstand wird nicht kleiner, sondern größer", sagte Linke-Chef Bernd Riexinger am Montag in Berlin. Der aktuelle Zustand sei eine "Schande" für ein reiches Land wie Deutschland.

Die Koalition plant als Sofortmaßnahme, 8000 zusätzlichen Stellen in der Altenpflege zu schaffen. Sowohl in der Alten- als auch in der Krankenpflege sollen zusätzlich Reformen kommen, damit weitere neue Stellen entstehen können.

Riexinger beklagte, unter den Industriestaaten habe Deutschland mit die schlechteste Quote von Pfleger pro Patient. Hierzulande habe ein Pfleger im Schnitt 13 Patienten zu versorgen, in Norwegen etwa seien es 4,5, in den Niederlanden 6,5. Allein um hier europäischen Durchschnitt zu erreichen, seien in Deutschland 100 000 zusätzliche Pfleger in Krankenhäusern und 40 000 in der Altenpflege nötig. Die Zahl der Pflegebedürftigen werde in den nächsten Jahren auch noch deutlich zunehmen. "Da ist höchste Eile geboten."

Notwendig seien Milliarden-Investitionen in Gebäudesanierungen und Modernisierungen von Krankenhäusern sowie für zusätzliche Pfleger, mahnte Riexinger. Die Linke veranschlagt dafür insgesamt rund acht Milliarden Euro und sieht hier Bund und Länder in der Pflicht, aber auch die Krankenkassen, die ihre Überschüsse dafür aufwenden müssten. Dringend müssten zusätzliche Ausbildungsstellen für Pflegekräfte geschaffen und die Bezahlung für Pflegeberufe angehoben werden, sagte Riexinger. "Ohne bessere Bezahlung wird es nicht mehr Pflegekräfte geben." Die Arbeitsbedingungen seien ebenfalls ein großes Problem. Derzeit arbeiteten viele Pfleger wegen der großen Belastung nur Teilzeit und hielten auch nicht bis zur Rente durch./jac/DP/jha

