Berlin - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der Zentralverband der Deutschen Seehäfen (ZDS) haben am heutigen Freitag (4. Mai 2018) in Bremen ein Verhandlungsergebnis für Beschäftigte in Seehäfen erzielt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Danach erhalten die Beschäftigten ab dem 1.

Den vollständigen Artikel lesen ...