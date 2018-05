Der für das Agrarchemiegeschäft verantwortliche Bayer -Vorstand Liam Condon soll nach der Übernahme von Monsanto die dann neue Division Crop Science führen. Condon wird das Führungsteam leiten, das für das kombinierte Geschäft der aktuellen Crop Science-Sparte von Bayer und des US-Saatgutherstellers verantwortlich sein wird, wie der Dax -Konzern am Montag in Leverkusen mitteilte. Condon leitet das Geschäft bei Bayer schon länger.

Das neue Führungsteam wird aus Managern von Bayer und Monsanto bestehen. Monsanto-Chef Hugh Grant werde das Unternehmen nach der Übernahme durch Bayer verlassen. Bayer plant weiterhin, den mehr als 60 Milliarden US-Dollar (50 Mrd Euro) schweren Kauf noch im laufenden zweiten Quartal abzuschließen. Während etwa die EU und Brasilien bereits unter Auflagen zugestimmt haben, steht das Okay der USA noch aus. Zuletzt hatte es hier aber positive Signale gegeben.

Offen ist nach wie vor, wie hoch die geplante weitere Kapitalerhöhung zur Finanzierung ausfallen wird. Einen Teil des Geldes hatte sich Bayer bereits durch die Ausgabe neuer Aktien an den Singapurer Staatsfonds Temasek geholt. Hinzu kommen einige Milliarden aus dem Verkauf von Teilen der Crop-Science-Sparte an den deutschen Konkurrenten BASF im Zuge von Zugeständnissen an die Wettbewerbshüter./mis/jha/

