Die Ölpreise steigen in der fünften Woche in Folge, da Investoren vor der Entscheidung der USA über das Atomabkommen mit dem Iran nervös werden. Dieses wird spätestens am 12. Mai erwartet. Seit der Aufhebung der Sanktionen war der Iran in der Lage seine Produktion um 1,3 Mio. Barrel pro Tag zu erhöhen. Der Verlust dieses Angebots wäre daher für den Ölmarkt von großer Bedeutung. Bei der Ölsorte Brent kann die nächste Unterstützung bei 72,45 USD gefunden werden. Ein offensichtlicher Widerstand ist zwar nicht in Sicht, ...

