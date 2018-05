Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zu Handelsbeginn in den längeren Laufzeiten etwas zugelegt. Kürzer laufende Anleihen bewegten sich kaum.

Dem Markt fehlte es an größeren Impulse. Im weiteren Handelsverlauf werden noch einige US-Notenbanker sprechen. Am Abend stehen Zahlen zu den US-Verbraucherkrediten an. Am Freitag hatten durchwachsene Arbeitsmarktdaten dem Markt keine klare Richtung vorgegeben.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,497 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,779 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 98 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,944 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 5/32 Punkte auf 97 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,112 Prozent./jsl/bgf/fba

