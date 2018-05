Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé übernimmt nun offiziell das Kaffee-Handelsgeschäft vom US-Kaffeeröster Starbucks und vertreibt nun Starbucks-Produkte direkt an die Händler. Aktionäre begrüßten diesen Schritt, die Aktie legt in der Vorbörse am Montag bereits merklich zu. Doch das Gesamtbild des Wertpapiers ist auf lange Sicht noch viel interessanter!

Langfristiger Aufwärtstrend intakt

Bereits seit Anfang 2009 ist beherrscht ein langfristiger Aufwärtstrend das Kursgeschehen beim US-Kaffeeröster Starbucks und brachte die Aktien bis Ende 2015 auf ein vorläufiges Verlaufshoch von 64,00 US-Dollar aufwärts. An dieser Stelle startete jedoch zeitgleich eine volatile Seitwärtsbewegung, zwischen 52,00 und dem Jahreshoch aus 2015. Mitte letzten Jahres versuchten Käufer das Wertpapier über dieses Niveau zu bekommen, scheiterten jedoch und die Aktie fiel wieder auf ihre mittelfristige Unterstützung zurück.

In den letzten Monaten allerdings zeigt sich aus technischer Sicht eine sehr interessante Formationslage, die womöglich bald ...

