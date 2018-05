Tesla konnte am Freitag erneut einen Aufschlag für sich verbuchen. Die Aktie schaffte ein Plus von 4 % und hat damit aus Sicht der Charttechniker ein sehr wichtiges Signal am Markt hinterlassen. Denn: Die Aktie ist zurück im weitflächigen charttechnischen Aufwärtstrend. Der Wert hat damit zwar nur die untere Grenze zurückerobern können, aber immerhin, so die Meinung der Kritiker. Die Kritik war groß, nachdem Tesla schlechte Zahlen verkündet hatte und lediglich für das zweite Halbjahr eine Besserung ... (Moritz von Betzenstein)

