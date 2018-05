ROUNDUP 2: Milliardenschwerer Deal: Nestlé vermarktet nun Starbucks-Kaffee

VEVEY/SEATTLE - Mit einem Milliardengeschäft im Kaffeemarkt rücken die Marken Nescafé, Nespresso und Starbucks näher zusammen. Der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé übernimmt das Handelsgeschäft der amerikanischen Starbucks-Kette. Die mehr als 24 000 Starbucks-Cafés weltweit sind nicht betroffen, wie Nestlé am Montag in Vevey mitteilte. Analysten bewerteten den Deal positiv, vor allem weil Nestlé dem deutschen Kaffeekonzern JAB, einer Holding der Unternehmerfamilie Reimann, auf dem US-Markt damit Paroli bietet.

Eon übernimmt Windparkentwickler Vortex

ESSEN - Der Energiekonzern Eon baut trotz des geplanten Abschieds von den erneuerbaren Energien sein Engagement in der Windkraft aus. Eon übernehme die deutschen Aktivitäten des Entwicklers und Betreibers von Windparks an Land, Vortex Energy aus Kassel, teilte ein Sprecher am Montag mit.

ROUNDUP 2: Scholz pocht auf Änderung der Einstellungspraxis bei Deutscher Post

BERLIN - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will die umstrittene Einstellungspraxis bei der Deutschen Post nicht hinnehmen und den Einfluss des Bundes für eine Änderung der Kriterien nutzen. Bei dem Dax -Unternehmen, an dem auch der Bund beteiligt ist, bekommen die Mitarbeiter einen unbefristeten Vertrag, die unter anderem nicht zu oft krank sind und die nicht zu häufig in Unfälle mit Postfahrzeugen verwickelt sind. Solche Entfristungskriterien bei Arbeitsverträgen sind nach Darstellung des DGB arbeitsrechtlich zwar nicht angreifbar. "Aber es ist moralisch höchst verwerflich", sagte der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, am Montag in Berlin. "Es ist an der Zeit, dass mit diesem Unfug aufgeräumt wird."

Verbindungstechnik-Spezialist Norma erhöht Umsatzziel für 2018

MAINTAL - Der Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group wird für das laufende Jahr zuversichtlicher und erhöht sein Umsatzziel. Der um währungsbereinigte Umsatz soll 2018 ohne mögliche Übernahmen nun um rund 5 bis 8 Prozent zulegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Maintal mit. Vor allem laufen die Geschäfte in der Region Amerika und Asien-Pazifik den Angaben zufolge besser als ursprünglich erwartet. Zuvor hatte Norma einen Zuwachs von rund 3 bis 5 Prozent angepeilt.

Daimler erreicht mit Kernmarke besten April in der Unternehmensgeschichte

STUTTGART - Der Autobauer Daimler hat angeschoben von der anhaltend hohen Nachfrage chinesischer Käufer und dem Boom bei großen Geländewagen im April erneut einen Absatzrekord bei seiner Kernmarke Mercedes-Benz eingefahren. Im vergangenen Monat lieferte der Hersteller rund um den Globus 192 558 Fahrzeuge mit Stern an die Kunden aus, und damit im Vergleich zum Vorjahr 6,6 Prozent mehr. Damit starteten die Stuttgarter mit ihrer wichtigsten Marke so stark wie noch nie in das zweite Quartal, wie Daimler am Montag in Stuttgart mitteilte. Bereits das erste Quartal war für die Stammarke das stärkte Jahresviertel in der Unternehmensgeschichte gewesen. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt das Wachstum nun 6,2 Prozent.

Duft-Konzern IFF will Aromenhersteller Frutarom kaufen

NEW YORK/TEL AVIV - Der amerikanische Symrise -Konkurrent IFF greift nach dem israelischen Rivalen Frutarom . Die Verwaltungsräte beider Unternehmen seien sich bereits handelseinig, teilte die International Flavors & Fragrances Inc am Montag mit. Inklusive Schulden habe das Geschäft einen Wert von 7,1 Milliarden US-Dollar (6 Mrd Euro).

Geringe Großschäden bescheren Hannover Rück zum Jahresstart mehr Gewinn

HANNOVER - Geringe Schäden und hohe Kapitalerträge haben dem weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück einen überraschend guten Start ins Jahr verschafft. Nach dem ersten Quartal stand unter dem Strich ein Gewinn von 273 Millionen Euro und damit gut drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Munich-Re-Rivale am Montag in Hannover mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Vorstandschef Ulrich Wallin sieht den Konzern damit auf Kurs, im laufenden Jahr wie geplant einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro zu erzielen.

Liam Condon wird Agrarchemie von Bayer auch nach Monsanto-Kauf leiten

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der für das Agrarchemiegeschäft verantwortliche Bayer -Vorstand Liam Condon soll nach der Übernahme von Monsanto die dann neue Division Crop Science führen. Condon wird das Führungsteam leiten, das für das kombinierte Geschäft der aktuellen Crop Science-Sparte von Bayer und des US-Saatgutherstellers verantwortlich sein wird, wie der Dax -Konzern am Montag in Leverkusen mitteilte. Condon führt bereits seit Anfang 2016 das Crop Science-Geschäft von Bayer vor.

