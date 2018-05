Verbitterte Menschen machen sich nach einer neuen Studie des Ifo-Instituts mehr Sorgen wegen der Zuwanderung als andere. Es gehe dabei um Menschen, die davon überzeugt seien, dass sie im Leben nicht das bekommen hätten, was sie verdient haben, teilte das Ifo-Institut am Montag in München mit. "Dieser Zusammenhang gilt für Männer wie für Frauen, für Befragte aus den neuen und aus den alten Bundesländern, für Befragte mit unterschiedlichen Bildungsgraden und für Beschäftigte mit unterschiedlicher Arbeitsplatzsicherheit", sagte Studienautor Panu Poutvaara, Direktor des ifo-Zentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung.

Datengrundlage der Studie ist vor allem das Sozio-oekonomische Panel, eine repräsentative Wiederholungsbefragung privater Haushalte in Deutschland. Es liefert laut Ifo-Institut sowohl Angaben zur Verbitterung als auch zu Sorgen wegen Einwanderung.

Befragte, die eine Bevorzugung für eine rechtspopulistische oder rechtsextreme Partei äußern, seien zudem im Durchschnitt verbitterter als Anhänger von Parteien der Mitte, so die Ifo-Studie. Auch Befragte ohne klare Partei-Präferenzen sind im Durchschnitt etwas häufiger verbittert. Die Studie untersuchte die Einstellungen von Menschen zwischen 18 und 65 Jahren. Ifo steht für Information und Forschung. Das Institut hat seinen Sitz in München./bw/DP/jha

