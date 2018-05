Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2018 in Ettlingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-05-07 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Ettlingen Aktie: Wertpapier-Kenn-Nummer 760 010, ISIN DE0007600108 Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 28. Mai 2018 Nach Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung für Montag, den 28. Mai 2018 um 11.00 Uhr in Ettlingen (Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 16.04.2018) hat die Beteiligungen im Baltikum AG, Rostock, gem. § 122 Abs. 2 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung um weitere Gegenstände und die Bekanntmachung dieser Ergänzung verlangt. *Die Tagesordnung wird deshalb um folgende Punkte erweitert:* 8) *Beschlussfassung über die Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 6 und Satzungsänderung* Die Beteiligungen im Baltikum AG, vertreten durch ihren Vorstand Herrn Patrick Kenntner schlägt vor, § 7 (1) der Satzung wie folgt zu ändern: § 7 (1) der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst. Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern. Alle Mitglieder werden von den Aktionären nach dem Aktiengesetz gewählt. *Begründung* Wir sind mit der bisherigen Arbeit des amtierenden Aufsichtsrats unzufrieden. Möglicherweise sehen dies jedoch die Aktionäre anders. Grundsätzlich vertreten wir die Auffassung, dass die größten Aktionäre auch im Aufsichtsrat einer Gesellschaft vertreten sein sollten. Um Streitigkeiten unter den Aktionären zu vermeiden, schlagen wir daher vor, dass die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder erhöht wird, um die Interessen aller Aktionäre berücksichtigen zu können. 9) *Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrates und von Ersatzmitgliedern* Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung i. V. m. §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden, zusammen. Die Beteiligungen im Baltikum AG, vertreten durch ihren Vorstand Herrn Patrick Kenntner schlägt vor, 1.) Herrn Prof. Dr. Claus Becker, Unternehmensberater, Ötigheim 2.) Herrn Patrick Kenntner, Vorstand der Beteiligungen im Baltikum AG 3.) Hierzu wird in der Hauptversammlung ein Vorschlag unterbreitet mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 entscheidet, zu wählen. Für die dritte Person wird ein entsprechender Vorschlag auf der Hauptversammlung unterbreitet. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Angaben zu den Mitgliedschaften der vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Angaben zu vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Herr Prof. Dr. Claus Becker ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: - Keinen Herr Patrick Kenntner ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: - AGS Portfolio AG (Stellv. Vorsitzender) - Aurum Sachwerte AG (Vorsitzender) - SPV Edelmetalle AG (Vorsitzender) - VAP-Vorboersliche-Aktienplattform.de AG (Mitglied) Für den Fall, dass die Hauptversammlung den Tagesordnungspunkt 8 beschließt, schlägt die Beteiligungen im Baltikum AG folgende 6 Personen vor. Die Beteiligungen im Baltikum AG, vertreten durch ihren Vorstand Herrn Patrick Kenntner schlägt vor, 1.) Herrn Prof. Dr. Claus Becker, Unternehmensberater, Ötigheim 2.) ????? Patrick Kenntner, Vorstand der Beteiligungen im Baltikum AG 3.) Hierzu wird in der Hauptversammlung ein Vorschlag unterbreitet 4.) Hierzu wird in der Hauptversammlung ein Vorschlag unterbreitet 5.) Hierzu wird in der Hauptversammlung ein Vorschlag unterbreitet 6.) Hierzu wird in der Hauptversammlung ein Vorschlag unterbreitet mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 entscheidet, zu wählen. Zu den möglichen Kandidaten zu 3) bis 6) wird auf der Hauptversammlung ein entsprechender Vorschlag unterbreitet. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Angaben zu den Mitgliedschaften der vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Angaben zu vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Herr Prof. Dr. Claus Becker ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: - Keinen Herr Patrick Kenntner ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: - AGS Portfolio AG (Stellv. Vorsitzender) - Aurum Sachwerte AG (Vorsitzender) - SPV Edelmetalle AG (Vorsitzender) - VAP-Vorboersliche-Aktienplattform.de AG (Mitglied) 10) *Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Vertragsverlängerung des amtierenden Vorstands Klaus Helffenstein durch den Aufsichtsrat* Im Geschäftsbericht unter 7.) wird das Vergütungssystem beschrieben. Laut Geschäftsbericht erhält der Vorstand neben einem monatlichen Festgehalt von 12.500 EUR eine Tantieme in Höhe von 25 % der Bemessungsgrundlage, höchstens aber 150.000 EUR pro Geschäftsjahr. 'Die Bemessungsgrundlage ist ein Viertel des Jahresergebnisses in den letzten vier Geschäftsjahren, jedoch unter Außerachtlassung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag der Veränderung der Differenz zwischen Anschaffungskosten und beizulegendem Wert i.S.v. § 340e Abs. 3 HGB, soweit es sich um nicht realisierte stille Reserven handelt, sowie Zuführungen/Au?ösung des Fonds für allgemeine Bankrisiken. In Verlustjahren wird keine Tantieme bezahlt. Im Gegenzug erhöht sich hierdurch der Tantiemenbetrag der Folgejahre auch über TEUR 150 hinaus, jedoch mit der Begrenzung, dass hierdurch kein Verlust entstehen darf.' Wir haben bereits auf den letzten 3 Hauptversammlung das Vergütungssystem kritisiert. Trotzdem hat der Aufsichtsrat eine Vertragsverlängerung für den Vorstand zu unveränderten Bedingungen bis zum 30.06.2023 beschlossen. Dieser wichtige Sachverhalt wird nicht per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Der Aufsichtsrat ist offensichtlich nicht in der Lage, dem Vorstand Einhalt zu gebieten bezüglich seiner Vergütungsansprüche. Seit 2011 hat die Gesellschaft keine Dividende ausgeschüttet und der Vorstand Verluste in Höhe von ca. 750.000 EUR erwirtschaftet. Trotz dieser Erfolglosigkeit des Vorstands hat der Aufsichtsrat dem Vorstand ein Fixgehalt in Höhe von 150.000 EUR im Jahr genehmigt zusätzlich noch Tantiemenansprüche. Wir halten dieses Vergütungssystem für massiv überzogen, möglicherweise ist sogar der Straftatbestand der Untreue verwirklicht, insbesondere deshalb, weil 25 % des Jahresüberschusses als Tantieme an den Vorstand ausgeschüttet wird. Der Vorstand ist an der Gesellschaft nicht beteiligt, bekommt aber 25 % des Jahresüberschusses, falls ein solcher mal entstehen sollte! Da bekanntlich auch jedes blinde Huhn mal ein Korn findet, besteht aufgrund dieses desaströsen Vertrags das Risiko, dass die Gesellschaft keinen Jahresüberschuss ausweisen kann und die Aktionäre keine Dividende erhalten werden, obwohl der Vorstand über die aufgelaufenen Tantiemenansprüche in Höhe bis zu 600.000 EUR immens pro?tiert. Wir kritisieren die unfähigen Aufsichtsräte, die einen solchen Vertrag beschließen und die Aktionäre massiv schädigen. Aus diesem Grund sind die genauen Hintergründe einer solchen Vertragsgestaltung aufzuklären. Es soll eine Sonderprüfung gem. § 142 Abs. 1 AktG statt?nden, zur Untersuchung folgender Vorgänge:

