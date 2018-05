IRW-PRESS: Cobalt 27 Capital Corp.: Cobalt 27 erwirbt Lizenzgebühr (Royalty) für Nickel-Kobalt-Projekt Flemington in Australien

Toronto (Ontario), 7. Mai 2018. Cobalt 27 Capital Corp. (TSX-V: KBLT, FRA: 27O) (Cobalt 27 oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine Bruttolizenzgebühr (Gross Revenue Royalty, die GRR) in Höhe von 1,5 Prozent für das Kobalt-Scandium-Nickel-Projekt erworben hat (die Flemington-Lizenzgebühr), das 370 Kilometer westlich von Sydney (New South Wales, Australien) liegt und einer Option von Australian Mines Ltd. (Australian Mines) unterliegt.

Umfassende Nickel-Kobalt-Lagerstätten wie das Projekt Flemington sind bedeutsame unerschlossene Kobalt- und Nickelquellen. Angesichts der aktuellen geopolitischen Unsicherheit in der DRK, die für etwa 65 Prozent des weltweit abgebauten Kobalts verantwortlich zeichnet, bietet dieses australische Projekt Erschließungsziele in einer politisch stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsprechung, sagte Anthony Milewski, Chairman und CEO von Cobalt 27.

Während die Prioritäten und das Hauptaugenmerk des Managements auf die Sicherung von Kobalt-Streaming-Transaktionen gerichtet ist, werden wir weiterhin Kobaltlizenzgebühren erwerben, sobald sich Gelegenheiten dazu ergeben, sagte Herr Milewski abschließend.

Höhepunkte des Kobalt-Scandium-Nickel-Projekts Flemington

- Erste Co-Ressource von 2,7 Mio. t mit 0,101 % (1,010 ppm) Co; bis Oktober 2017 nur 1 % des Projektgebiets Flemington erprobt

- SRK Consultants kam bei der ersten Mineralressourcenschätzung im Oktober 2017 zur Schlussfolgerung, dass die Mineralisierung des Co-Sc-Ni-Projekts Flemington die direkte Fortsetzung des Projekts Sunrise von Clean TeQ Holdings ist, das auf der anderen Seite der Konzessionsgebietsgrenze liegt. Eine 2017 durchgeführte Rahmenuntersuchung des Kobalt-Scandium-Nickel-Projekts Flemington ergab, dass die Lagerstätte Flemington und die benachbarte Sunrise-Mineralisierung von Clean TeQ denselben Erzkörper (eine einzige Lagerstätte) darstellen, wobei die Lagerstätte Flemington eine direkte Fortsetzung des Sunrise-Erzkörpers ist und die Lagerstätte nur von der Konzessionsgebietsgrenze getrennt wird (SRK Consulting, 2017). Diese Feststellung wurde auch durch die Ergebnisse des 239 Bohrlöcher umfassenden Ressourcenerweiterungs-Bohrprogramms 2017 von Australian Mines untermauert.

Das Projekt Sunrise von Clean TeQ beherbergt eine der hochgradigsten und größten Ni- und Co-Lagerstätten außerhalb von Afrika.

- Australian Mines erschließt das Co-Sc-Ni-Projekt Flemington im Eiltempo, danach sind eine aktualisierte Mineralressource 2019 und eine vorläufige Machbarkeitsstudie geplant. Eine vorläufige Umweltverträglichkeitsstudie wurde erstellt, die endgültige Umweltverträglichkeitsstudie und die Beantragung einer Abbaukonzession sind im Gange. Ein Wasseranschluss für zukünftige Bergbaubetriebe wurde ebenfalls gesichert.

Außerdem hat Cobalt 27 vereinbart, eine GRR in Höhe von 1,7 Prozent für das genehmigte und baubereite Scandiumprojekt Nyngan zu erwerben. Das Projekt Nyngan befindet sich im Besitz von Scandium International Mining (SCY) und liegt 500 Kilometer nordwestlich von Sydney sowie 25 Kilometer westlich der Stadt Nyngan. Abgesehen von der bestehenden Nebenproduktion in Russland und China ist das Projekt Nyngan die weltweit am weitesten fortgeschrittene Scandiumerschließungsmöglichkeit, für die bereits erste Abnahmeverträge unterzeichnet wurden.

Cobalt 27 hat die Flemington- und Nyngan-Lizenzgebühren von Jervois Mining Limited für insgesamt 4,5 Millionen US-Dollar erworben: 1,5 Millionen US-Dollar in bar und 3,0 Millionen US-Dollar in Form von Stammaktien des Unternehmens, die gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Emissionsdatum unterliegen. Der Abschluss des Erwerbs der Flemington-Lizenzgebühr unterliegt bestimmten üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich einer Genehmigung der TSX Venture Exchange, und soll in Kürze stattfinden. Cobalt 27 hat keine wissenschaftlichen oder technischen Informationen hinsichtlich des Kobalt-Scandium-Nickel-Projekts Flemington erhalten, die nicht auch öffentlich zugänglich sind. Die wissenschaftlichen und technischen Informationen hinsichtlich des Kobalt-Scandium-Nickel-Projekts Flemington in dieser Pressemitteilung stammen zur Gänze von den öffentlichen Einreichungen von Australian Mines und Jervois Limited und Cobalt 27 hat solche Informationen nicht auf unabhängige Weise verifiziert.

TD Securities fungiert in Zusammenhang mit dem Erwerb als Finanzberater von Cobalt 27, während Stikeman Elliott LLP als Rechtsberater des Unternehmens fungiert.

Über Cobalt 27 Capital Corp.

Cobalt 27 Capital Corp. ist ein Mineralunternehmen, das direkten Zugang zu Kobalt als festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte bietet. Das Unternehmen besitzt über 2.980 Millionen Tonnen an physischem Kobalt und verwaltet ein Portfolio von acht Lizenzgebühren (Royalties). Das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt fokussiertes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an kobalthaltigen Mineralkonzessionsgebieten zu investieren, während es seine physischen Kobaltaktiva potenziell erweitert, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet.

