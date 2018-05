BERLIN (Dow Jones)--Die schwarz-rote Regierungskoalition hat Hoffnungen auf namhafte Steuerzuwächse über das geplante Maß hinaus zunichte gemacht. "Wir rechnen nicht mit nennenswerten neuen Spielräumen", sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles mit Blick auf die laufende Steuerschätzung. Nahles äußerte sich am Montag zu Beginn der Fraktionsklausur von Union und SPD auf der Zugspitze und wies darauf hin, dass die Zuwächse, die beim Arbeitskreis Steuerschätzung vermutlich herauskommen, in der Prognose bereits in den aktuellen Haushalt eingearbeitet seien. "Darüber hinaus rechnen wir nicht mit großen zusätzlichen Spielräumen", sagte Nahles.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder verwies auf die prioritären Aufgaben im Koalitionsvertrag. Diese werde man umsetzen, dafür stünden 46 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode zur Verfügung. Zugleich gebe es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man anschieben wolle. Wenn mehr Geld zur Verfügung stehe, werde man "aus der ein oder anderen Wir-wollen-Zusage eine Wir-werden-Aussage machen". Aber zunächst müsse man abwarten.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung sind am Montag zusammengekommen. Die Experten werden am Mittwoch ihre Prognose für die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden abgeben und diese im Vergleich zur Schätzung aus dem November 2017 um rund 60 Milliarden Euro anheben, wie das Handelsblatt berichtete. Die Zahl zeichne sich nach Informationen aus den verschiedenen Schätzvorlagen für die Sitzung ab.

Baukindergeld rückwirkend

Zu den prioritären Aufgaben im Koalitionsvertrag gehört eine vierjährige Sonder-AfA für den sozialen Mietwohnungsbau in Höhe von 5 Prozent pro Jahr zusätzlich zur linearen Abschreibung. Diese sollte auf der Klausurtagung im Detail ebenso festgezurrt werden wie die Senkung der Modernisierungsumlage von derzeit 11 auf 8 Prozent. Nahles schrieb beide Maßnahmen dem Betreiben der SPD zu, während CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Einführung des Baukindergeldes für die Unions-Seite verbuchte.

Das Baukindergeld soll Dobrindt zufolge rückwirkend ab 1. Januar bewilligt werden. Der Zuschuss wird zehn Jahre gezahlt und beträgt 1.200 Euro pro Kind und Jahr. Das zu versteuernde Einkommen darf 75.000 Euro pro Jahr nicht überschreiten, für jedes Kind wird ein Freibetrag in Höhe von 15.000 Euro angerechnet.

