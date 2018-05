Am Freitag ist der Dow Jones in Folge guter Daten vom Arbeitsmarkt um 1,4 Prozent angestiegen. Wie er heute erwartet wird, erfahren Sie hier von Marco Uome. Bei den Einzelwerten stehen Tesla, Starbucks, Nestlé und Berkshire Hathaway im Fokus. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.